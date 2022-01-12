В Азербайджане коронавирусом заразились еще 645 человек, 9 умерли

В Азербайджане зарегистрировано 645 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 577 человек выздоровели.

В Азербайджане зарегистрировано 645 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 577 человек выздоровели.

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабинете министров, 9 человек скончались от коронавируса.

На сегодняшний день в стране выявлен 622881 факт заражения коронавирусной инфекцией, из них 606888 человек прошли лечение, 8480 человек умерли, а число активных больных составляет 7513 человек.

За последние сутки проведено 10746 тестов, связанных с выявлением новых случаев заражения, всего - 5968349 тестов.