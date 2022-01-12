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В Азербайджане коронавирусом заразились еще 645 человек, 9 умерли

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 645 человек, 9 умерли В Азербайджане зарегистрировано 645 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 577 человек выздоровели.
Здоровье
12 января 2022 г. 16:37
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 645 человек, 9 умерли

В Азербайджане зарегистрировано 645 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 577 человек выздоровели.

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабинете министров, 9 человек скончались от коронавируса.

На сегодняшний день в стране выявлен 622881 факт заражения коронавирусной инфекцией, из них 606888 человек прошли лечение, 8480 человек умерли, а число активных больных составляет 7513 человек.

За последние сутки проведено 10746 тестов, связанных с выявлением новых случаев заражения, всего - 5968349 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 645 new COVID cases, 9 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 645 nəfər koronavirusa yoluxub, 9 nəfər ölüb

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