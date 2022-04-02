О нас
Аудио новости

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 40 человек

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 40 человек В Азербайджане зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 36 человек прошли лечение и выздоровели.
Здоровье
2 апреля 2022 г. 16:42
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 40 человек

В Азербайджане зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 36 человек прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, три пациента с положительным тестом на коронавирус скончались.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 019 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 781 984 граждан, 9 697 скончались, активно больных - 348.

За последние сутки в стране проведено 4 297 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 710 309 тестов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan reports 40 more coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 40 nəfər koronavirusa yoluxub, 3 nəfər ölüb

Другие новости из категории

В Азербайджане за сутки вакцинированы более 12 тыс. человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы более 12 тыс. человек
2 апреля 2022 г. 16:40
Продлен срок выдачи надбавок к зарплатам медработников, участвующих в борьбе с COVID-19
Продлен срок выдачи надбавок к зарплатам медработников, участвующих в борьбе с COVID-19
2 апреля 2022 г. 15:10
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 12 тыс. человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 12 тыс. человек
1 апреля 2022 г. 16:40
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 47 человек
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 47 человек
1 апреля 2022 г. 16:37
Обнародовано число детей с синдромом аутизма в Азербайджане
Обнародовано число детей с синдромом аутизма в Азербайджане
1 апреля 2022 г. 12:06
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 14 тыс. человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 14 тыс. человек
31 марта 2022 г. 16:38
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 56 человек
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 56 человек
31 марта 2022 г. 16:37
ВОЗ: COVID-19 не станет последней пандемией
ВОЗ: COVID-19 не станет последней пандемией
30 марта 2022 г. 20:49
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 62 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 62 человека
30 марта 2022 г. 16:44
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 16 678 человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 16 678 человек
30 марта 2022 г. 16:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi