В Азербайджане коронавирусом заразились еще 40 человек

В Азербайджане зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 36 человек прошли лечение и выздоровели.

В Азербайджане зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 36 человек прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, три пациента с положительным тестом на коронавирус скончались.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 019 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 781 984 граждан, 9 697 скончались, активно больных - 348.

За последние сутки в стране проведено 4 297 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 710 309 тестов.