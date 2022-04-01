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В Азербайджане коронавирусом заразились еще 47 человек

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 47 человек В Азербайджане зарегистрировано 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 49 человек прошли лечение и выздоровели.
Здоровье
1 апреля 2022 г. 16:37
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 47 человек

В Азербайджане зарегистрировано 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 49 человек прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались.

На сегодняшний день в стране выявлено 791 979 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 781 938 граждан, 9 694 скончались, активно больных - 347.

За последние сутки в стране проведено 4 339 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 706 012 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 47 new COVID-19 cases, 2 died
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 47 nəfər koronavirusa yoluxub, 2 nəfər ölüb

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