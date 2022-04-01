В Азербайджане коронавирусом заразились еще 47 человек

В Азербайджане зарегистрировано 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 49 человек прошли лечение и выздоровели.

В Азербайджане зарегистрировано 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 49 человек прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались.

На сегодняшний день в стране выявлено 791 979 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 781 938 граждан, 9 694 скончались, активно больных - 347.

За последние сутки в стране проведено 4 339 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 706 012 тестов.