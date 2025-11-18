В Азербайджане к вакцинации от зоонозных заболеваний привлечены около тысячи ветеринаров
В Азербайджане к мероприятиям по вакцинации животных от инфекционных и зоонозных заболеваний привлечены более 970 индивидуальных ветеринаров.
Как сообщает Report, об этом председатель Агентства аграрных услуг Сардар Гаджиев заявил на тренинг-форуме в Азербайджанском государственном аграрном университете.
По его словам, для обеспечения эпизоотической стабильности индивидуальные ветеринарные врачи проводят вакцинацию на основе договоров.
"Регулярно осуществляются мониторинг, диагностика и вакцинация в соответствии с "Планом мероприятий по борьбе с эпизоотией". Здоровье животных является неотъемлемой частью не только сельского хозяйства, но и общественного здоровья, поэтому ответственность в этой сфере лежит как на специалистах, так и на фермерах и обществе в целом", - отметил Гаджиев.
Глава агентства подчеркнул, что за девять месяцев 2025 года Аграрный учебный центр Агентства провел специальные тренинги для 6 816 фермеров, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.