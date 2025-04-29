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Минздрав: В Азербайджане имеется проблема перераспределения медработников

Минздрав: В Азербайджане имеется проблема перераспределения медработников В Азербайджане имеется проблема перераспределения медработников
Здоровье
29 апреля 2025 г. 12:34
Минздрав: В Азербайджане имеется проблема перераспределения медработников

В Азербайджане существует проблема перераспределения медицинских работников по территориям, в связи с чем готовятся соответствующие предложения.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель начальника отдела человеческих ресурсов, науки и образования Министерства здравоохранения Тарана Ахмедова на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

По ее словам, ведется работа по выравниванию количества свободных мест в резидентуре с количеством получающих базовое медицинское образование. "Все выпускники базового медицинского образования должны пройти обучение в резидентуре, это их право", - сказала она.

Ахмедова также отметила, что готовятся предложения по совершенствованию процесса обеспечения работой семейных врачей в регионах.

Помимо этого, она подчеркнула, что трудовые договоры с медработниками, достигшими 65-лет, при необходимости продлеваются на год с учетом профессионализма, особенно в местах с нехваткой кадров.

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