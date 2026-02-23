В Азербайджане онкобольные смогут получать медпомощь в частных больницах

В Азербайджане граждане смогут получать онкологическую помощь в частных медицинских учреждениях наряду с государственными. Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в законы "Об охране здоровья населения" и "Об онкологической помощи".

Согласно поправкам, онкологическую помощь смогут оказывать не только специализированные частные медицинские учреждения, но и частные клиники, имеющие отдельную лицензию именно на оказание онкологической помощи в соответствии с требованиями закона "О лицензиях и разрешениях".

Тем самым будет обеспечено право граждан Азербайджана, а также иностранцев и лиц без гражданства свободно выбирать лечащего врача и получать лечение в выбранном медицинском учреждении.

До сих пор такие услуги законодательством допускались исключительно в специализированных государственных медицинских учреждениях. Лечение онкобольных в госучреждениях финансируются за счет государственного бюджета.