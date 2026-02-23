Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане онкобольные смогут получать медпомощь в частных больницах

    Здоровье
    • 23 февраля, 2026
    • 11:39
    В Азербайджане онкобольные смогут получать медпомощь в частных больницах

    В Азербайджане граждане смогут получать онкологическую помощь в частных медицинских учреждениях наряду с государственными. Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в законы "Об охране здоровья населения" и "Об онкологической помощи".

    Согласно поправкам, онкологическую помощь смогут оказывать не только специализированные частные медицинские учреждения, но и частные клиники, имеющие отдельную лицензию именно на оказание онкологической помощи в соответствии с требованиями закона "О лицензиях и разрешениях".

    Тем самым будет обеспечено право граждан Азербайджана, а также иностранцев и лиц без гражданства свободно выбирать лечащего врача и получать лечение в выбранном медицинском учреждении.

    До сих пор такие услуги законодательством допускались исключительно в специализированных государственных медицинских учреждениях. Лечение онкобольных в госучреждениях финансируются за счет государственного бюджета.

    Azərbaycanda vətəndaşlar özəl xəstəxanalarda da onkoloji yardım alacaq
    Лента новостей