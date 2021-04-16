В Азербайджане число вылечившихся от COVID-19 превысило количество заразившихся

За последние сутки было проведено 13 478 тестов

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 251 человек излечился.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 32 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 296 374 факта заражения коронавирусной инфекцией, 260 193 человека вылечились, 4 077 человек скончались, число активных больных составляет 32 104 человека.

За последние сутки было проведено 13 478 тестов, всего - 3 082 157 тестов.