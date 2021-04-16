О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане число вылечившихся от COVID-19 превысило количество заразившихся

В Азербайджане число вылечившихся от COVID-19 превысило количество заразившихся За последние сутки было проведено 13 478 тестов
Здоровье
16 апреля 2021 г. 19:31
В Азербайджане число вылечившихся от COVID-19 превысило количество заразившихся

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 251 человек излечился.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 32 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 296 374 факта заражения коронавирусной инфекцией, 260 193 человека вылечились, 4 077 человек скончались, число активных больных составляет 32 104 человека.

За последние сутки было проведено 13 478 тестов, всего - 3 082 157 тестов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusdan sağalanların sayı yoluxmanı üstələyib

Новости партнеров

Самое важное

Грузия готовится к применению китайской вакцины
Грузия готовится к применению китайской вакцины
16 апреля 2021 г. 15:40
Снятое после ракетного обстрела Гянджи фото выбрано фотографией года в Турции
Снятое после ракетного обстрела Гянджи фото выбрано фотографией года в Турции
16 апреля 2021 г. 15:15
Тактические учения ракетно-артиллерийских батарей с боевой стрельбой
ФотоТактические учения ракетно-артиллерийских батарей с боевой стрельбой
16 апреля 2021 г. 14:06
В поселке Пиршаги дан старт мерам по реконструкции и ремонтно-восстановительным работам
ФотоВ поселке Пиршаги дан старт мерам по реконструкции и ремонтно-восстановительным работам
16 апреля 2021 г. 13:33
Подорвавшийся на мине солдат Азербайджанской армии стал шехидом
Подорвавшийся на мине солдат Азербайджанской армии стал шехидом
16 апреля 2021 г. 12:07
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
16 апреля 2021 г. 09:57
Итальянский cенатор рассказал об увиденном в Агдаме
Итальянский cенатор рассказал об увиденном в Агдаме
15 апреля 2021 г. 16:27
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
15 апреля 2021 г. 16:16
Президент Грузии посетит Украину
Президент Грузии посетит Украину
15 апреля 2021 г. 16:02
Сахиба Гафарова подняла вопрос невыдачи Арменией карт минных полей в МПА СНГ
ФотоСахиба Гафарова подняла вопрос невыдачи Арменией карт минных полей в МПА СНГ
15 апреля 2021 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi