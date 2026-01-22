Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане частным клиникам могут разрешить лечить онкобольных

    Здоровье
    • 22 января, 2026
    • 12:21
    В Азербайджане частным клиникам могут разрешить лечить онкобольных

    Граждане Азербайджана смогут получать онкологическую медицинскую помощь не только в государственных, но и в частных медицинских учреждениях.

    Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в законы "О защите здоровья населения" и "Об онкологической помощи". Законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по здравоохранению.

    Согласно поправкам, онкологическую помощь смогут оказывать не только специализированные частные медицинские учреждения, но и частные клиники, имеющие отдельную лицензию именно на оказание онкологической помощи.

    В действующем законодательстве такие услуги допускаются исключительно в специализированных государственных медицинских учреждениях. Лечение, обследование, диспансеризация и реабилитация онкологических пациентов в госучреждениях финансируются за счет государственного бюджета.

    Законодательство о защите здоровья населения предоставляет пациенту право самостоятельно выбирать врача и медицинское учреждение - государственное или частное. Однако нормы закона об онкологической помощи фактически ограничивают это право, разрешая лечение только в государственных клиниках.

    В парламенте подчеркнули, что высокая нагрузка на государственную систему онкологической помощи и ее финансирование исключительно за счет бюджета нередко вынуждают граждан обращаться за лечением за границу. При этом в Азербайджане уже действуют частные клиники, оснащенные современным оборудованием и укомплектованные квалифицированными специалистами, способными оказывать онкологическую помощь.

    Принятие законопроекта позволит устранить правовые ограничения и обеспечит возможность оказания онкологической помощи частными медицинскими учреждениями при наличии соответствующей лицензии. Это расширит выбор пациентов и обеспечит реализацию их права самостоятельно выбирать лечащего врача и медицинское учреждение - как для граждан Азербайджана, так и для иностранцев и лиц без гражданства.

