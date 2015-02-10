В Азербайджане будут внесены изменения в правила маркировки лекарственных препаратов

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане будут внесены поправки в закон "О лекарственных средствах". Как сообщает Report, проект, который будет вынесен на обсуждение парламента, охватывает статью 8 данного закона о государственном контроле над качеством, эффективностью и безопасностью лекарственных средств.

Согласно новому дополнению, форма, учет, применение и правила маркировки лекарственных препаратов контрольными марками, а также сумма пошлины за выдачу контрольной марки определяется соответствующим органом исполнительной власти.

Согласно проекту, пошлина за выдачу контрольной марки переводится на счет государства. Контроль за поступлением этих средств в государственный бюджет и правило ведение учета определяется соответствующим органом исполнительной власти.

Согласно другому дополнению, соответствующий орган исполнительной власти обеспечивает изготовление контрольных марок.