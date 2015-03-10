​В Азербайджане будут отрегулированы цены на лекарственные препараты

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанские телеканалы в определенных случаях незаконно рекламируют лекарственные препараты и медицинские услуги некоторых частных предприятий. Как сообщает Report, об этом сказал руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Анар Гадиров на заседании парламентского комитета по экономической политике Милли Меджлиса 10 марта, при обсуждении закона "О рекламе".

Он отметил, что для рекламы лекарственных препаратов и услуг, оказываемых частными медицинскими учреждениями, разрешение дает специальная комиссия при министерстве здравоохранения: "Фармацевтическая компания или частная клиника обращается в министерство здравоохранения, предоставляя ему текст рекламы и видеоролик. После того, как комиссия на основе действующего законодательства проведет соответствующее обсуждение, выносится решение по данному вопросу. К сожалению, очень часто телеканалы не соблюдают это правило и не требуют от рекламодателя данного решения комиссии. Мы обратились в национальный совет телевидения и радио и получили их поддержку. Мы также обратились и к телеканалам".

А.Гадиров отметил, что в случае обнаружения таких фактов со стороны мониторинговой группы министерства здравоохранения принимаются соответствующие меры и тотчас они пресекаются.

Говоря об регулировании цен на лекарственные препараты А.Гадиров сказал, что министерство здравоохранения совместно с министерством экономики и промышленности представило в Кабмин проект постановления: "В настоящее время в Кабмине идет работа по этому вопросу".