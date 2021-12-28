О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане беременным и кормящим женщинам рекомендуется пройти вакцинацию

В Азербайджане беременным и кормящим женщинам рекомендуется пройти вакцинацию В Азербайджане беременным и кормящим женщинам рекомендуется пройти вакцинацию.
Здоровье
28 декабря 2021 г. 18:29
В Азербайджане беременным и кормящим женщинам рекомендуется пройти вакцинацию

В Азербайджане беременным и кормящим женщинам рекомендуется пройти вакцинацию.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения, временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабмине.

По его словам, беременные женщины в редких случаях добровольно вакцинируются от коронавируса: “Беременные женщины с избыточным весом, хроническими заболеваниями обязательно должны пройти вакцинацию. Это мировая практика, и не нужно бояться. Лечение зараженных вирусом беременных женщин проводится в специальных условиях”.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Pregnant and lactating women in Azerbaijan recommended to be vaccinated
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda hamilə və südverən qadınlara vaksin vurulması tövsiyə olunur

Другие новости из категории

В Милли Меджлисе пройдут слушания по репродуктивному здоровью
В Милли Меджлисе пройдут слушания по репродуктивному здоровью
28 декабря 2021 г. 18:51
В Азербайджане 69 тыс. граждан обратились для получения сертификата о противопоказании
В Азербайджане 69 тыс. граждан обратились для получения сертификата о противопоказании
28 декабря 2021 г. 18:41
В Азербайджане вводятся ограничения на срок действия ковид-паспортов
В Азербайджане вводятся ограничения на срок действия ковид-паспортов
28 декабря 2021 г. 17:57
Граждане с просроченными COVID-паспортами не будут допускаться в закрытые помещения
Граждане с просроченными COVID-паспортами не будут допускаться в закрытые помещения
28 декабря 2021 г. 17:56
TƏBİB: Заражение детей коронавирусом можно определить с помощью тестов
TƏBİB: Заражение детей коронавирусом можно определить с помощью тестов
28 декабря 2021 г. 17:55
Помощник президента призвал население вакцинироваться
Помощник президента призвал население вакцинироваться
28 декабря 2021 г. 17:55
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 31 тыс. человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 31 тыс. человек
28 декабря 2021 г. 17:43
Стало известно число вакцинированных подростков в Азербайджане
Стало известно число вакцинированных подростков в Азербайджане
28 декабря 2021 г. 17:42
Теймур Мусаев: Идет третья фаза испытаний вакцины TURKOVAC
Теймур Мусаев: Идет третья фаза испытаний вакцины TURKOVAC
28 декабря 2021 г. 17:41
TƏBİB: Количество смертей и заражений от COVID-19 снижается
TƏBİB: Количество смертей и заражений от COVID-19 снижается
28 декабря 2021 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi