В Азербайджане беременным и кормящим женщинам рекомендуется пройти вакцинацию

В Азербайджане беременным и кормящим женщинам рекомендуется пройти вакцинацию.

В Азербайджане беременным и кормящим женщинам рекомендуется пройти вакцинацию.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения, временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабмине.

По его словам, беременные женщины в редких случаях добровольно вакцинируются от коронавируса: “Беременные женщины с избыточным весом, хроническими заболеваниями обязательно должны пройти вакцинацию. Это мировая практика, и не нужно бояться. Лечение зараженных вирусом беременных женщин проводится в специальных условиях”.