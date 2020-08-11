В Азербайджане 84 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 6 318 тестов

В Азербайджане зарегистрировано 84 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 214 человек излечились и выписаны домой.

Как сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, 3 пациента с положительными тестами на COVID-19 скончались.

В целом в стране выявлен 33 731 случай заражения коронавирусной инфекцией, из которых 30 856 человек излечились, 495 человек умерли, 2 380 человек продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 6 318 тестов, за истекший период - 796 459 тестов.