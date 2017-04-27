В Азербайджане 7% подростков курят сигареты

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ "Исследования показывают, что если в Азербайджане 36% курят, то оставшиеся 77% подвергаются табачному дыму в общественных местах и на рабочем месте, а 41% женщин - дома".

Как передает Report, об этом во время выступления на круглом столе на тему "Усиление азербайджанского законодательства по борьбе против табака", проходящем в Милли Меджлисе заявил директор Общественного здравоохранения и реформ министерства здравоохранения Джейхун Мамедов.

Он отметил, что это соотношение среди подростков на еще более заметном уровне: "Если 7% подростков в Азербайджане курит табак, то 29% подростков подвержены воздействию дыма от табачных изделий дома, 41% - в закрытых и общественных местах. Этот показатель в последние пять лет вырос до 50%".

Представитель министерства добавил, что не существует безопасности от вторичного воздействия табачного дыма: "В закрытых помещениях даже при наличии вентиляции свести к нулю опасность воздействия невозможно. По рекомендации ВОЗ, достичь эффективности можно только в полностью свободном от табачного дыма месте. В 10 европейских странах внедрены всесторонние запреты".

Дж. Мамедов отметил, что заявления о препятствовании развитию туризма ограничения табака неверны: "Звучат мысли, что запрет на курение сигарет в кафе и ресторанах приведет к побегу из страны туристов и в будущем подействует на уменьшение количества туристов. Однако сегодня туристы из стран Евросоюза не принимают нормально курение в ресторане, оценивают как неадекватное и чуждое явление. Сегодня курение в общественных местах становится причиной нарушения конституционных прав граждан".