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В Азербайджане выявлено еще 553 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 553 случая заражения коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 553 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 736 пациентов вылечились.
Здоровье
5 января 2022 г. 16:39
В Азербайджане выявлено еще 553 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 553 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 736 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса за сутки скончались 11 человек.

На сегодня в Азербайджане выявлено 618 918 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 603 055 человек вылечились, 8 409 – скончались, число активных больных составляет 7 454.

За последние сутки в стране проведено 9 527 тестов на COVID-19, в целом с начала пандемии – 5 899 183.

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Версия на английском языке Another 553 people test positive for COVID-19 in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 553 nəfər koronavirusa yoluxub, 11 nəfər ölüb

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