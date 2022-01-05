В Азербайджане выявлено еще 553 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 553 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 736 пациентов вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 553 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 736 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса за сутки скончались 11 человек.

На сегодня в Азербайджане выявлено 618 918 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 603 055 человек вылечились, 8 409 – скончались, число активных больных составляет 7 454.

За последние сутки в стране проведено 9 527 тестов на COVID-19, в целом с начала пандемии – 5 899 183.