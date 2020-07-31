В Азербайджане 318 новых случаев заражения COVID-19

В целом по стране выявлено 31 878 фактов заражения коронавирусной инфекцией

В Азербайджане зарегистрировано 318 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 714 человек вылечились и выписаны домой.

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабинете министров, 7 человек, анализ которых на тест COVID-19 оказался положительным, скончались.

В целом по стране выявлено 31 878 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 25 882 человек вылечились, 448 человек умерло, 5 548 человек продолжает лечение в больницах особого режима.

За последние сутки проведено 7 789 тестов на выявление заражения, в целом за минувший период проведено 724 953 теста.