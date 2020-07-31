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В Азербайджане 318 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане 318 новых случаев заражения COVID-19 В целом по стране выявлено 31 878 фактов заражения коронавирусной инфекцией
Здоровье
31 июля 2020 г. 16:34
В Азербайджане 318 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 318 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 714 человек вылечились и выписаны домой.

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабинете министров, 7 человек, анализ которых на тест COVID-19 оказался положительным, скончались.

В целом по стране выявлено 31 878 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 25 882 человек вылечились, 448 человек умерло, 5 548 человек продолжает лечение в больницах особого режима.

За последние сутки проведено 7 789 тестов на выявление заражения, в целом за минувший период проведено 724 953 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 318 new COVID-19 cases, 714 recovered
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 318 nəfər koronavirusa yoluxub, 714 nəfər sağalıb

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