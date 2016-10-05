Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ "За 27 месяцев проведения трансплантации костного мозга в Азербайджане 24 лицам пересажен костный мозг".

Как сообщает Report, об этом заявил главный гематолог республики Чингиз Асадов.

По его словам, трансплантация костного мозга в Азербайджане проводится с 9 мая 2014 года: "Среди лиц с пересаженным костным мозгом 20 человек страдали большой (бета) талассемией, а четверо - талассемией интермедиа. Все операции по пересадке костного мозга в Азербайджане прошли успешно. У оперированных больных не было необходимости дальнейшего переливания крови или назначения препаратов железа"­.