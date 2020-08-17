В Азербайджане 124 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 5 153 теста

В Азербайджане зарегистрировано 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 167 человек излечились и выписаны домой.

Как сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, двое пациентов с положительными тестами на COVID-19 скончались.

В целом в стране выявлено 34 343 случая заражения коронавирусной инфекцией, из которых 32 042 человека излечились, 508 человек умерли, 1 793 человека продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 5 153 теста, за истекший период - 836 908 тестов.