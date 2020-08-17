О нас
Report Georgia

В Азербайджане 124 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане 124 новых случая заражения коронавирусом За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 5 153 теста
Здоровье
17 августа 2020 г. 17:52
В Азербайджане 124 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 167 человек излечились и выписаны домой.

Как сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, двое пациентов с положительными тестами на COVID-19 скончались.

В целом в стране выявлено 34 343 случая заражения коронавирусной инфекцией, из которых 32 042 человека излечились, 508 человек умерли, 1 793 человека продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 5 153 теста, за истекший период - 836 908 тестов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 167 nəfər koronavirusdan sağalıb, 124 nəfər yoluxub

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане 112 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане 112 новых случаев заражения COVID-19
16 августа 2020 г. 16:36
Китай и Россия будут совместно испытывать вакцину от коронавируса
Китай и Россия будут совместно испытывать вакцину от коронавируса
16 августа 2020 г. 13:47
В США разрешили применять новый тест на COVID-19 по образцу слюны
В США разрешили применять новый тест на COVID-19 по образцу слюны
16 августа 2020 г. 07:28
Лекарство от рассеянного склероза подавило ВИЧ
Лекарство от рассеянного склероза подавило ВИЧ
16 августа 2020 г. 06:26
Что происходит с турецкой лирой?
Что происходит с турецкой лирой?
17 августа 2020 г. 13:26
В Азербайджане запущена новая система обмена новостями
В Азербайджане запущена новая система обмена новостями
14 августа 2020 г. 15:10
Мошенники поневоле или как спасаются обманутые вкладчики
Мошенники поневоле или как спасаются обманутые вкладчики
13 августа 2020 г. 15:32
Волны заболеваемости COVID-19 могут повторяться ежегодно до 2025
Волны заболеваемости COVID-19 могут повторяться ежегодно до 2025
16 августа 2020 г. 05:37
Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в Беларуси
Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в Беларуси
16 августа 2020 г. 15:01
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
15 августа 2020 г. 10:31

Последние новости

18:15
Главный тренер сборной встретился с футболистом Аразом Абдуллаевым Футбол
17:58
Российский Су-27 перехватил самолеты из США и Великобритании над Черным морем В регионе
17:52
В Азербайджане 124 новых случая заражения коронавирусом Здоровье
17:51
Азербайджанский рефери получил назначение на матч Лиги Европы Футбол
17:45
ФотоВидеоВоенные корабли России прибыли в Баку Армия
17:32
Депутаты Европарламента не признают выборы в Беларуси  В регионе
17:28
"Бакинская телефонная связь" закупит модемы на 760 тыс. манатов ИКТ
17:28
Королевский двор Испании: Экс-глава государства находится в ОАЭ Другие страны
17:14
ФотоГенпрокуратура обратилась к населению  Происшествия
16:51
Россия повышает экспортную пошлину на нефть Энергетика
16:41
ФотоАзербайджанские военнослужащие участвуют в фестивале "Дружба без границ" Армия
16:34
МИД: Армении не стоит испытывать терпение Азербайджана Внутренняя политика
16:30
Правительство Беларуси ушло в отставку В регионе
16:21
В США число умерших от коронавируса за сутки превысило 500 человек Другие страны
16:19
Эмин Амруллаев: Продолжение обучения в обычном порядке может создать риски Наука и образование
Вся новостная лента