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Report Georgia

В Азербайджан доставлено новое оборудование для производства медмасок

В Азербайджан доставлено новое оборудование для производства медмасок Изготовленные маски можно приобрести в аптеках
Здоровье
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4 августа 2020 г. 12:34
В Азербайджан доставлено новое оборудование для производства медмасок

При финансовой поддержке Европейского союза, Программы развития ООН и Государственного агентства по профессиональному образованию в Азербайджане осуществлены закупки технического оборудования для поддержки производства медицинских масок.

Как сообщает Report, оборудование и тонна сырья доставлены в Баку, оно установлено в Бакинском государственном центре профессионального образования по туризму и социальным услугам.

В настоящее время в производственный процесс вовлечено 85 сотрудников. В круглосуточном режиме ежедневно производится 100 000 масок. Изготовленные маски можно приобрести в аптеках.

 

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycana tibbi maska istehsal edən yeni avadanlıq gətirilib

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