В Азербайджан доставлено новое оборудование для производства медмасок

Изготовленные маски можно приобрести в аптеках

При финансовой поддержке Европейского союза, Программы развития ООН и Государственного агентства по профессиональному образованию в Азербайджане осуществлены закупки технического оборудования для поддержки производства медицинских масок.

Как сообщает Report, оборудование и тонна сырья доставлены в Баку, оно установлено в Бакинском государственном центре профессионального образования по туризму и социальным услугам.

В настоящее время в производственный процесс вовлечено 85 сотрудников. В круглосуточном режиме ежедневно производится 100 000 масок. Изготовленные маски можно приобрести в аптеках.