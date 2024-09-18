О нас

В августе в мире зарегистрировали почти 50 тыс. случаев холеры

В августе в мире зарегистрировали почти 50 тыс. случаев холеры Почти 50 тыс. человек заболели холерой в августе 2024 года, более 160 умерли.
Здоровье
18 сентября 2024 г. 22:34
В августе в мире зарегистрировали почти 50 тыс. случаев холеры

Почти 50 тыс. человек заболели холерой в августе 2024 года, более 160 умерли.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), обратившая внимание на возросший риск распространения холерного вибриона вследствие наводнений в Западной и Центральной Африке, а также в Юго-Восточной Азии.

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в августе "из 17 стран, территорий и областей в четырех регионах ВОЗ поступили сообщения о 49 986 случаях холеры" и о 161 летальном исходе. По сравнению с июлем в этом месяце было выявлено на 16% меньше случаев заражения и на 28% меньше случаев смерти. В Афганистане в августе заболели 24 977 человек, Пакистане - 7 802, Йемене - 7 123. "Недавние очень сильные наводнения в Центральной и Западной Африке, а также в Юго-Восточной Азии усилили риск передачи холеры", - констатировали в ВОЗ.

С 1 января по 25 августа в 28 странах мира было выявлено 371 517 заболевших холерой и 2 527 случаев смерти от этой болезни. Особенно высокая заболеваемость отмечена в регионе Восточного Средиземноморья и Африке. В Афганистане с начала года зарегистрировано более 120 тыс. заболевших, в Пакистане - почти 50 тыс., Йемене - более 31 тыс., Демократической Республике Конго - более 23 тыс., Эфиопии - около 23 тыс., Замбии - более 20 тыс., Зимбабве - более 20 тыс.,

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
12 сентября 2024 г. 12:55
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
14 сентября 2024 г. 17:57
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
15 сентября 2024 г. 13:05
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
12 сентября 2024 г. 12:46
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
12 сентября 2024 г. 16:47
Минобороны: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Минобороны: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыване
12 сентября 2024 г. 09:25
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-6 градусов
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-6 градусов
16 сентября 2024 г. 17:00
Завтра в районах Азербайджана пройдут дожди с грозами
Завтра в районах Азербайджана пройдут дожди с грозами
14 сентября 2024 г. 13:42
Производство ноутбуков в Азербайджане увеличилось в 3,5 раза
Производство ноутбуков в Азербайджане увеличилось в 3,5 раза
14 сентября 2024 г. 14:00
Блинкен: США приложат все усилия для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией
Блинкен: США приложат все усилия для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией
16 сентября 2024 г. 19:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi