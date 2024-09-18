В августе в мире зарегистрировали почти 50 тыс. случаев холеры

Почти 50 тыс. человек заболели холерой в августе 2024 года, более 160 умерли.

Почти 50 тыс. человек заболели холерой в августе 2024 года, более 160 умерли.

Как передает Report , об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), обратившая внимание на возросший риск распространения холерного вибриона вследствие наводнений в Западной и Центральной Африке, а также в Юго-Восточной Азии.

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в августе "из 17 стран, территорий и областей в четырех регионах ВОЗ поступили сообщения о 49 986 случаях холеры" и о 161 летальном исходе. По сравнению с июлем в этом месяце было выявлено на 16% меньше случаев заражения и на 28% меньше случаев смерти. В Афганистане в августе заболели 24 977 человек, Пакистане - 7 802, Йемене - 7 123. "Недавние очень сильные наводнения в Центральной и Западной Африке, а также в Юго-Восточной Азии усилили риск передачи холеры", - констатировали в ВОЗ.

С 1 января по 25 августа в 28 странах мира было выявлено 371 517 заболевших холерой и 2 527 случаев смерти от этой болезни. Особенно высокая заболеваемость отмечена в регионе Восточного Средиземноморья и Африке. В Афганистане с начала года зарегистрировано более 120 тыс. заболевших, в Пакистане - почти 50 тыс., Йемене - более 31 тыс., Демократической Республике Конго - более 23 тыс., Эфиопии - около 23 тыс., Замбии - более 20 тыс., Зимбабве - более 20 тыс.,