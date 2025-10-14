В Астаре зафиксирована вспышка ящура среди скота

В Астаринском районе зарегистрированы случаи заболевания ящуром среди крупного и мелкого рогатого скота.

Как сообщает южное бюро Report, инфекция распространилась в селах Селякяран, Гилякяран, Келедяхна, Бёюк Шахагаджы, Супарибаг, Шиакяран и поселке Эрчиван.

В Агентстве пищевой безопасности заявили, что принимаются необходимые меры для локализации болезни и предотвращения ее распространения. Ведутся серологические мониторинги и лабораторные исследования проб, отобранных у крупного и мелкого рогатого скота.

В агентстве подчеркнули, что с целью защиты эпизоотического благополучия и здоровья населения действует временное ограничение на импорт животноводческой продукции из стран, где по данным Всемирной организации здоровья животных выявлены вспышки заболеваний.