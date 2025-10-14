Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В Астаре зафиксирована вспышка ящура среди скота

    Здоровье
    • 14 октября, 2025
    • 17:24
    В Астаре зафиксирована вспышка ящура среди скота

    В Астаринском районе зарегистрированы случаи заболевания ящуром среди крупного и мелкого рогатого скота.

    Как сообщает южное бюро Report, инфекция распространилась в селах Селякяран, Гилякяран, Келедяхна, Бёюк Шахагаджы, Супарибаг, Шиакяран и поселке Эрчиван.

    В Агентстве пищевой безопасности заявили, что принимаются необходимые меры для локализации болезни и предотвращения ее распространения. Ведутся серологические мониторинги и лабораторные исследования проб, отобранных у крупного и мелкого рогатого скота.

    В агентстве подчеркнули, что с целью защиты эпизоотического благополучия и здоровья населения действует временное ограничение на импорт животноводческой продукции из стран, где по данным Всемирной организации здоровья животных выявлены вспышки заболеваний.

    Astarada heyvanlar arasında dabaq xəstəliyi yayılıb, AQTA zəruri tədbirlər görüldüyünü bəyan edib

