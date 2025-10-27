Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В 2025 году в Гяндже более 300 человек прошли обследование на рак молочной железы

    Здоровье
    • 27 октября, 2025
    • 12:28
    В течение этого года в Гяндже более 300 человек прошли обследование на рак молочной железы.

    Как сообщает Report, об этом заявила врач-онколог Нармин Ахундова на мероприятии, приуроченном к Всемирному месяцу борьбы с раком груди.

    По ее словам, в ходе обследований, проведенных в Гяндже, у 8 женщин был выявлен рак молочной железы на ранней стадии:

    "Благодаря своевременному вмешательству, болезнь у этих людей была обнаружена на ранней стадии, и они были направлены на лечение".

    Напомним, что октябрь является Всемирным месяцем борьбы с раком груди.

    рак молочной железы обследование Нармин Ахундова
