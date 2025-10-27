İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Bu il ərzində Gəncədə 300-dən çox şəxsin süd vəzi xərçəngi müayinəsi həyata keçirilib

    Sağlamlıq
    • 27 oktyabr, 2025
    • 11:45
    Bu il ərzində Gəncədə 300-dən çox şəxsin süd vəzi xərçəngi müayinəsi həyata keçirilib

    Bu il ərzində Gəncə şəhərində 300-dən çox şəxsin süd vəzi xərçəngi müayinəsi həyata keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu həkim-onkoloq Nərmin Axundova "Fərqində ol: Ümumdünya Süd Vəzi Xərçəngi ilə Mübarizə Ayı" adlı tədbirdəki çıxışında deyib.

    Onun sözlərinə görə, Gəncədə keçirilən müayinələrdə 8 qadında erkən mərhələdə süd vəzi xərçəngi aşkarlanıb:

    "Erkən müdaxilə nəticəsində həmin şəxslərdə xəstəlik vaxtında aşkarlanıb və müalicələrə cəlb olunub".

    Xatırladaq ki, oktyabr Ümumdünya Süd Vəzi Xərçəngi ilə Mübarizə ayıdır.

    Gəncə tibbi müayinə süd vəzi xərçəngi

