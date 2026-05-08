В 2025 году 34 пациентам из Азербайджана пересадили костный мозг в Турции

В 2025 году из Азербайджана в Турцию для трансплантации костного мозга были направлены 34 пациента с талассемией, для которых не удалось найти совместимого донора в стране.

Как сообщили Report в Национальном центре гематологии и трансфузиологии Азербайджана, программа лечения пациентов за рубежом продолжается и в текущем году.

Согласно информации, с 2023 года в Азербайджане реализуется программа совершенствования трансплантации костного мозга.

В первый год действия программы около 25 пациентов были отправлены в Турцию, а в 2024 году - еще 35 больных талассемией.

В Турции для этих пациентов были найдены совместимые доноры и проведены операции по пересадке костного мозга.

Напомним, 8 мая отмечается Международный день талассемии.