    В 2025 году 34 пациентам из Азербайджана пересадили костный мозг в Турции

    Здоровье
    • 08 мая, 2026
    • 17:13
    В 2025 году из Азербайджана в Турцию для трансплантации костного мозга были направлены 34 пациента с талассемией, для которых не удалось найти совместимого донора в стране.

    Как сообщили Report в Национальном центре гематологии и трансфузиологии Азербайджана, программа лечения пациентов за рубежом продолжается и в текущем году.

    Согласно информации, с 2023 года в Азербайджане реализуется программа совершенствования трансплантации костного мозга.

    В первый год действия программы около 25 пациентов были отправлены в Турцию, а в 2024 году - еще 35 больных талассемией.

    В Турции для этих пациентов были найдены совместимые доноры и проведены операции по пересадке костного мозга.

    Напомним, 8 мая отмечается Международный день талассемии.

    Трансплантация костного мозга Талассемия
    Ötən il 34 talassemiyalı şəxs sümük iliyi nəqli üçün Türkiyəyə göndərilib

