В 2025 году 34 пациентам из Азербайджана пересадили костный мозг в Турции
- 08 мая, 2026
- 17:13
В 2025 году из Азербайджана в Турцию для трансплантации костного мозга были направлены 34 пациента с талассемией, для которых не удалось найти совместимого донора в стране.
Как сообщили Report в Национальном центре гематологии и трансфузиологии Азербайджана, программа лечения пациентов за рубежом продолжается и в текущем году.
Согласно информации, с 2023 года в Азербайджане реализуется программа совершенствования трансплантации костного мозга.
В первый год действия программы около 25 пациентов были отправлены в Турцию, а в 2024 году - еще 35 больных талассемией.
В Турции для этих пациентов были найдены совместимые доноры и проведены операции по пересадке костного мозга.
Напомним, 8 мая отмечается Международный день талассемии.
