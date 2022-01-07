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Обнародован перечень медучреждений в Азербайджане, где осуществляется трансплантация органов

Обнародован перечень медучреждений в Азербайджане, где осуществляется трансплантация органов Обнародован перечень медицинских учреждений в Азербайджане, осуществляющих извлечение, подготовку, хранение, транспортировку, импорт и экспорт донорских органов.
Здоровье
7 января 2022 г. 17:52
Обнародован перечень медучреждений в Азербайджане, где осуществляется трансплантация органов

Обнародован перечень медицинских учреждений в Азербайджане, осуществляющих извлечение, подготовку, хранение, транспортировку, импорт и экспорт донорских органов.

Как передает Report, в связи с этой деятельностью на сегодняшний день 14 медицинским учреждениям республики предоставлено разрешение.

Предоставляем перечень этих медучреждений:

1.Республиканская клиническая урологическая больница им.Мирмамеда Джавадзаде

почки

2.Центральная госпиталь Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики

печень, поджелудочная железа и ее сегменты, почки, роговица глаза

3.Военная госпиталь Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности

печень, почки, поджелудочная железа, часть тонкой кишки

4.Национальный центр офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой

роговица глаза

5.Центральная Больница Нефтяников

печень, почки, поджелудочная железа и ее сегменты, часть тонкой кишки, роговица глаза

6.ООО "Центральная клиника"

почки, печень, сердце, сердечно-легочный комплекс, поджелудочная железа и ее сегменты, часть тонкой кишки, роговица глаза, костный мозг

7.Республиканский Лечебно-Диагностический центр

сердце, легкие (сердечно-легочный комплекс), печень, почки, поджелудочная железа и ее сегменты, часть тонкой кишки, роговица глаза, костный мозг

8.Национальный Центр гематологии и трансфузиологии

костный мозг

9.Учебно-Хирургическая Клиника Азербайджанского медицинского университета

печень, почки

10.ООО «Гянджинский лечебно-диагностический центр»

почки, печень, сердце, сердечно-легочный комплекс, поджелудочная железа и ее сегменты, часть тонкой кишки, роговица глаза, костный мозг

11.“Dünya Göz Azərbaycan” MMC

роговица глаза

12.Бакинский Центр Здоровья

печень, легкие, почки

13.Baku Medical Plaza

легкие

14.Bona Dea Международная Госпиталь

сердце, почки, печень, поджелудочная железа, часть тонкой кишки, роговица глаза

Отметим, что с 1 января текущего года в стране вступил в силу закон «О донорстве и трансплантации органов и тканей человека»

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 14 xəstəxanasında orqan köçürülməsi həyata keçirilir - SİYAHI

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