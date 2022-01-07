Обнародован перечень медучреждений в Азербайджане, где осуществляется трансплантация органов

Обнародован перечень медицинских учреждений в Азербайджане, осуществляющих извлечение, подготовку, хранение, транспортировку, импорт и экспорт донорских органов.
Как передает Report, в связи с этой деятельностью на сегодняшний день 14 медицинским учреждениям республики предоставлено разрешение.
Предоставляем перечень этих медучреждений:
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1.Республиканская клиническая урологическая больница им.Мирмамеда Джавадзаде
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почки
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2.Центральная госпиталь Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики
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печень, поджелудочная железа и ее сегменты, почки, роговица глаза
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3.Военная госпиталь Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности
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печень, почки, поджелудочная железа, часть тонкой кишки
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4.Национальный центр офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой
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роговица глаза
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5.Центральная Больница Нефтяников
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печень, почки, поджелудочная железа и ее сегменты, часть тонкой кишки, роговица глаза
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6.ООО "Центральная клиника"
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почки, печень, сердце, сердечно-легочный комплекс, поджелудочная железа и ее сегменты, часть тонкой кишки, роговица глаза, костный мозг
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7.Республиканский Лечебно-Диагностический центр
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сердце, легкие (сердечно-легочный комплекс), печень, почки, поджелудочная железа и ее сегменты, часть тонкой кишки, роговица глаза, костный мозг
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8.Национальный Центр гематологии и трансфузиологии
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костный мозг
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9.Учебно-Хирургическая Клиника Азербайджанского медицинского университета
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печень, почки
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10.ООО «Гянджинский лечебно-диагностический центр»
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почки, печень, сердце, сердечно-легочный комплекс, поджелудочная железа и ее сегменты, часть тонкой кишки, роговица глаза, костный мозг
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11.“Dünya Göz Azərbaycan” MMC
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роговица глаза
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12.Бакинский Центр Здоровья
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печень, легкие, почки
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13.Baku Medical Plaza
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легкие
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14.Bona Dea Международная Госпиталь
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сердце, почки, печень, поджелудочная железа, часть тонкой кишки, роговица глаза
Отметим, что с 1 января текущего года в стране вступил в силу закон «О донорстве и трансплантации органов и тканей человека»