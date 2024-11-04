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Утверждены ветеринарно-санитарные нормы и правила для животноводческих рынков

Утверждены ветеринарно-санитарные нормы и правила для животноводческих рынков Утверждены ветеринарно-санитарные нормы и правила для животноводческих рынков.
Здоровье
4 ноября 2024 г. 13:02
Утверждены ветеринарно-санитарные нормы и правила для животноводческих рынков

Утверждены ветеринарно-санитарные нормы и правила для животноводческих рынков.

Как сообщает Report, соответствующее решение принято коллегией Агентства продовольственной безопасности Азербайджана в целях защиты жизни и здоровья животных.

Новые правила призваны обеспечить профилактику и борьбу с заразными болезнями, опасными для животных и человека.

Правила распространяются на деятельность, связанную с розничной и оптовой продажей, приемом и временным содержанием животных на животноводческих рынках.

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Версия на азербайджанском языке Heyvan bazarlarına dair baytarlıq-sanitariya norma və qaydaları təsdiqlənib

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