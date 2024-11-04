Утверждены ветеринарно-санитарные нормы и правила для животноводческих рынков

Утверждены ветеринарно-санитарные нормы и правила для животноводческих рынков.

Утверждены ветеринарно-санитарные нормы и правила для животноводческих рынков.

Как сообщает Report, соответствующее решение принято коллегией Агентства продовольственной безопасности Азербайджана в целях защиты жизни и здоровья животных.

Новые правила призваны обеспечить профилактику и борьбу с заразными болезнями, опасными для животных и человека.

Правила распространяются на деятельность, связанную с розничной и оптовой продажей, приемом и временным содержанием животных на животноводческих рынках.