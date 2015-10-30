Уролог: По мере снижения температуры растет риск мочевых инфекций

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Заведующий отделом урологии Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета (АМУ), хирург-уролог Фикрет Ахмедов рассказал о последствиях воздержания от мочеиспускания в холодную погоду.

В заявлении Report он отметил, что вред воздержания от мочеиспускания слишком велик.

По его словам, как мужчинам, так и женщинам не рекомендуется периодическое воздержание от мочеиспускания: "Это относится и к детям, так как они во время игры, просмотра телевизора забывают идти в туалет. В это время вынужденно увеличивается объем мочевого пузыря, а также снижается функция мышечной системы. Спустя определенное время, по мере увеличения объема мочевого пузыря, возникают проблемы с мочеиспусканием, в результате начинают страдать почки. Затем начинается расширение в почках, а это хронический процесс. Проблемы начнут отрицательно сказываться спустя месяцы".

Завотделением добавил, что со временем теряется функция мочевого пузыря, он не полностью опорожняется и там остается остаточная моча: "Это повышает риск инфекции мочевого канала. В то же время возрастает вероятность обратного оттока мочи в почки. В результате почки начинают терять свою функцию, из-за чего врачам приходится прибегать к долгосрочным методам лечения".

Фикрет Ахмедов отметил, что объем мочевого пузыря отличается у различных людей: "У взрослых объем мочевого пузыря колеблется в пределах 300-350 мл. Объем в 500 мл также можно считать нормальным. Но если человек будет удерживать до 1 литра мочи, это ненормально. Это в основном наблюдается у мужчин, страдающих заболеваниями предстательной железы. Если количество принятой воды в течение дня незначительное, то мочеиспускание 3 раза в день считается нормальным. Однако диурез 1-2 раза в день при обильном потреблении жидкости является показателем какой-то проблемы. Нормальное мочеиспускание составляет 4-6 раз".

Уролог отметил, что по мере снижения температуры растет риск мочевых инфекций: "В то же время возникает хроническое воспаление мочевого канала, простатит, а у женщин - цистит. Принимая большое количество жидкости и имея нормальную физическую активность, можно избежать таких проблем".