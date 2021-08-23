Употребление алкоголя и курение в молодости ускоряет старение артерий

Медики выяснили, что регулярное употребление алкоголя в возрасте от 17 до 24 лет резко ускоряет старение кровеносных сосудов. Это увеличивает вероятность раннего развития атеросклероза и других кардиологических болезней.

Медики выяснили, что регулярное употребление алкоголя в возрасте от 17 до 24 лет резко ускоряет старение кровеносных сосудов. Это увеличивает вероятность раннего развития атеросклероза и других кардиологических болезней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет пресс-служба Европейского общества кардиологии (ESC).

"Особенно быстро артерии повреждаются у тех молодых людей, кто много пьет и курит. Эти изменения были в меньшей степени характерны для некурящей молодежи и бывших курильщиков, что говорит в пользу того, что от них можно избавиться, отказавшись от вредных привычек", – рассказал один из авторов исследования, научный сотрудник Университетского колледжа Лондона (Великобритания) Хьюго Уолфорд.

Из-за старения организма постепенно снижается гибкость стенок артерий и других кровеносных сосудов. В результате может развиться гипертония, атеросклероз и другие кардиологические болезни. Наблюдения специалистов показывают, что неправильная диета и вредные привычки могут ускорить старение кровеносной системы.

Уолфорд и его коллеги заинтересовались, характерны ли подобные изменения для молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет, начавших вести самостоятельную жизнь при поступлении в университет или после завершения учебы в школе. Для этого ученые проанализировали данные, собранные в рамках проекта ALSPAC, направленного на долговременное изучение изменений в состоянии здоровья более 1,6 тыс. молодых людей и девушек, а также их родителей.