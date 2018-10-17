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    Уничтожено более 17 тонн ввезенных из Ирана в Азербайджан киви

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В рамках контрольных мероприятий за импортируемыми в страну продуктами питания, при фитосанитарном карантинном осмотре инспекторами Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, при осмотре ввезенных в страну из Ирана 17,2 тонн киви, в части фруктов были выявлены вредные организмы. 

    Как сообщили Report в агентстве, взятые образцы направили в соответствующую лабораторию Института продовольственной безопасности Азербайджана. 

    В результате лабораторных исследований было установлено наличие в продукте вредных организмов. По этой причине товар был утилизирован агентством на Сумгайытском полигоне бытовых отходов. 

    Отметим, что выявленные вредные организмы способны нанести ущерб ряду декоративных растений и фруктовым деревьям (туту, яблоням и пр.). Они также могут распространиться с помощью ветра, посредством водоканалов, транспортных средств, при перевозке дров, через животных и т.д.  

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