Украинская компания построит в Азербайджане завод по производству лекарственных препаратов

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Украинская фармацевтическая компания "Индар" завершает подготовительные работы по началу строительства в Азербайджане завода по производству лекарственных препаратов.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко на приеме по случаю 27-й годовщины Независимости Украины и 100-летия возрождения украинской государственности в Баку.

Также посол заявил о создании в Баку Торгового дома "Украина", официальное открытие которого планируется осуществить в ближайшее время.