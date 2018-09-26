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    Украинская компания построит в Азербайджане завод по производству лекарственных препаратов

    В ближайшее время в Баку состоится открытие Торгового дома Украина

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Украинская фармацевтическая компания "Индар" завершает подготовительные работы по началу строительства в Азербайджане завода по производству лекарственных препаратов. 

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко на приеме по случаю 27-й годовщины Независимости Украины и 100-летия возрождения украинской государственности в Баку.

    Также посол заявил о создании в Баку Торгового дома "Украина", официальное открытие которого планируется осуществить в ближайшее время.

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