​Учредитель Avromed: Мы сторонники снижения стоимости лекарств

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ "Как сказал президент Ильхам Алиев на заседании Кабинета министров, стоимость некоторых лекарств в Азербайджане действительно высокая. Я неоднократно говорил на заседаниях Милли Меджлиса, что лекарственные препараты дорогие. Я также поддержал поправки в закон "О лекарственных препаратах", призванный регулировать цены на лекарства государством. Компания Avromed сторонница того, чтобы цены регулировались государством". Об этом заявил Report учредитель компании Avromed по импорту и продаже лекарственных препаратов в Азербайджане, депутат Джаваншир Фейзиев.

Он отметил, что после урегулирования цен со стороны государства стоимость некоторых лекарств снизится: "Мы тоже сторонники этого. Компания Avromed импортирует одну пятую часть лекарственных препаратов, средств медицинского применения и другую продукцию на рынок. Это продукция известных мировых фармацевтических компаний. Их цены не отличаются от цен в странах, стоящих на одном уровне с Азербайджаном. В Азербайджане более 350 компаний занимаются продажей лекарственных препаратов".

По словам Д.Фейзиева, компания Avromed не внесла изменения в стоимость лекарств: "Цены компании стабильные. Рост цен не имеет к Avromed никакого отношения".