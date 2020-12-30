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Ученый: Лечение "Фавипиравиром" не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане

Ученый: Лечение "Фавипиравиром" не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане Применение препарата должно строго контролироваться
Здоровье
30 декабря 2020 г. 12:26
Ученый: Лечение Фавипиравиром не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане

"В результате сотен проведенных научных исследований можно сделать вывод, что "Фавипиравир", используемый для лечения пациентов с коронавирусом, не так эффективен, как уверяют больных многие врачи в Азербайджане. Он не уничтожает вирус, как утверждается, и его использование должно строго контролироваться из-за вызываемых побочных эффектов".

Об этом Report сказал председатель Германо-азербайджанского общества радиологии и нейрорадиологии, доктор медицинских наук, врач клиники Кёльнского университета, азербайджанский ученый Нуран Абдуллаев.

По его словам, одно из последних исследований было проведено на основе обобщения 1 798 научных работ, проведенных до сих пор:

"В последние дни метод лечения "Фавипиравиром" широко распространился и в Азербайджане. В лечении пациентов с коронавирусом в домашних условиях наблюдается широкое использование этого препарата. Однако, если мы обратим внимание на обстоятельные научные исследования, поймем, что это неверно. Так, в исследовании, проведенном на основании обобщения 1 798 научных работ последних месяцев, у пациентов, получавших "Фавипиравир" в последние дни болезни, клиническое ухудшение встречается реже, но статистически оно не сильно отличается по сравнению с другой группой. Кроме того, люди должны знать, не было доказано, что улучшение к концу болезни происходит исключительно в результате применения этого препарата".

Нуран Абдуллаев
Нуран Абдуллаев

Азербайджанский ученый отметил, что именно поэтому лечение "Фавипиравиром" не включено во многие серьезные протоколы лечения. По его словам, утверждение о том, что это высокоэффективное лечение, как говорит ряд врачей в Азербайджане, неверно.

Н.Абдуллаев добавил, что учитывая ограниченность доказательств и нерешенные вопросы безопасности, следует уделять серьезное внимание широкому распространению использования "Фавипиравира" против COVID-19.

Доктор медицинских наук также рассказал о влиянии данного препарата на здоровье беременных женщин: "Фавипиравир" может показаться безопасным и терпимым при кратковременном использовании, однако для оценки долгосрочного влияния лечения требуется больше времени и доказательств. "Фавипиравир" оказывает тератогенное воздействие на организм беременных женщин и способен вызывать гиперурикемию. Поэтому применение препарата должно строго контролироваться".

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Версия на азербайджанском языке COVID-19 xəstələrinin "Favipiravir"lə müalicəsi yanlış imiş

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