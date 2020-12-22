Ученый: Диагноз "матовое стекло" ошибочен

"Нет научного обоснования тому, что во время компьютерной томографии (КТ) при пневмонии COVID-19 повреждение легких указывают в процентах, и недопустимо психологически нагнетать тем самым неосведомленных пациентов".

"Нет научного обоснования тому, что во время компьютерной томографии (КТ) при пневмонии COVID-19 повреждение легких указывают в процентах, и недопустимо психологически нагнетать тем самым неосведомленных пациентов".

Об этом Report сказал председатель Германо-азербайджанского общества радиологии и нейрорадиологии, доктор медицинских наук, врач клиники Кёльнского университета, азербайджанский ученый Нуран Абдуллаев.

Он сказал, что согласно научным исследованиям, необходимо сообщать, на какой стадии находится повреждение легких (инфильтрат), т.е. для которого дня болезни характерны изменения в легких:

"В целом при компьютерной томографии внимание уделяется нескольким важным моментам. У меня имеются свои научные исследования об этом, опубликованные в мировых авторитетных журналах. Но есть один момент, который я наблюдаю в течение нескольких месяцев. Никакие ответственные структуры или лица не реагируют на этот момент. Он проявляется в том, что изменения в легких называют просто “матовым стеклом” и указывают степень повреждения в процентах. Это очень серьезное заблуждение, и из-за этой ошибки можно сомневаться во враче.

Я не собираюсь унижать кого-то этими мыслями. Просто недопустимо сеять панику и тревожить людей, ведь подобное не имеет научного обоснования. Я считаю себя обязанным рассказать об этом как врач. Пишущие такие заключения врачи должны знать, что в патофизиологии начальной стадии изменений в легких в целом основную роль играет поражение альвеолярного эпителия и легочно-сосудистого эндотелия.

Когда лечащий врач направляет пациента на компьютерную томографию на начальном этапе, наиболее важным из того, что он хочет знать о легких, является типична ли патология для COVID-19, ее уровень и стадия заметного повреждения легких (инфильтрата), т.е. какому дню заболевания соответствуют изменения в легких. Другие важные моменты варьируются в зависимости от клинического состояния самого пациента. Еще раз повторяю, что ни одному лечащему врачу не нужен и не должен быть нужен процентный показатель. Кроме того, нельзя у каждого диагностировать изменение, именуемое "матовое стекло". Потому что эти изменения происходят в определенные дни болезни, а затем меняют свой характер. Я также хочу сказать людям, что “матовое стекло”, которое вам диагностируют, вовсе не означает ничего страшного, а у большинства в заключениях КТ оно написано ошибочно", - добавил Н.Абдуллаев.