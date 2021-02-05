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Ученые выяснили, когда заболевшие COVID-19 наиболее заразны

Ученые выяснили, когда заболевшие COVID-19 наиболее заразны Ученые выяснили, когда пациенты с коронавирусной болезнью наиболее заразны.
Здоровье
5 февраля 2021 г. 19:45
Ученые выяснили, когда заболевшие COVID-19 наиболее заразны

Ученые выяснили, когда пациенты с коронавирусной болезнью наиболее заразны.

Как передает Report, специалисты Парижского университета проанализировали данные 655 больных, поступивших во французскую больницу в марте 2020 года.

С помощью компьютерной модели они смогли ретроспективно проследить показатели вирусной нагрузки на разных стадиях заболевания, а также длительность выделения вируса и показатель смертности.

Исследователи выяснили, что пиковая вирусная нагрузка в среднем достигается за день до появления симптомов. При этом, как отмечают ученые, период между заражением и появлением первых симптомов будет короче у людей с более высокой вирусной нагрузкой.

Также авторы исследования отметили, что у пациентов в возрастной группе старше 65 лет патоген выводился из организма в среднем на три дня дольше, чем у молодых.

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