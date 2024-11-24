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Ученые выяснили, как кофе влияет на бактериальный состав кишечника

Ученые выяснили, как кофе влияет на бактериальный состав кишечника Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета установили, что кофе увеличивает число потенциально полезных бактерий L. asaccharolyticus в кишечнике.
Здоровье
24 ноября 2024 г. 21:49
Ученые выяснили, как кофе влияет на бактериальный состав кишечника

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета установили, что кофе увеличивает число потенциально полезных бактерий L. asaccharolyticus в кишечнике.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.

В исследовании приняли участие около 77 тысяч человек из разных стран мира. На первом этапе добровольцев попросили предоставить информацию о своем рационе. В особенности исследователей интересовали привычки, касающиеся употребления кофе. Затем ученые попросили добровольцев сдать образцы кала для анализа состава кишечной микробиоты.

Сравнивая данные микробиома кишечника любителей кофе и тех, кто его не пьет, ученые обнаружили существенное различие. У людей, регулярно употребляющих кофе, уровень бактерий вида Lawsonibacter asaccharolyticus был в восемь раз выше, чем у тех, кто кофе избегал. Эта закономерность наблюдалась среди участников исследования вне зависимости от региона проживания.

На данный момент ученым пока неясно, каким образом повышенный уровень L. asaccharolyticus может влиять на здоровье человека. Тем не менее, они предполагают, что этот феномен может быть связан с положительным воздействием кофе на организм, которое уже давно отмечается в научных исследованиях.

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