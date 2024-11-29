Ученые выяснили, что микропластик и ПФАС вместе становятся более ядовитыми

Британские ученые из Бирмингемского университета выяснили, что пер- и полифторалкильные соединения (ПФАС) и микропластик обладают синергетическим эффектом, который делает оба вида веществ более токсичными в сочетании друг с другом.

Британские ученые из Бирмингемского университета выяснили, что пер- и полифторалкильные соединения (ПФАС) и микропластик обладают синергетическим эффектом, который делает оба вида веществ более токсичными в сочетании друг с другом.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Environmental Pollution (EnvPol).

ПФАС - класс из примерно 15 тыс. химических веществ, которые обычно используются для производства продукции, устойчивой к воде, грязи и теплу. Их называют "вечными химикатами", поскольку они не распадаются естественным образом и не накапливаются, а также связаны с раком, заболеваниями почек, проблемами с печенью, иммунными расстройствами, врожденными дефектами и прочими серьезными проблемами со здоровьем.

Микропластик - крошечные частицы пластика, которые либо намеренно добавляются в продукты, либо выделяются пластиковыми изделиями по мере их износа. Они были обнаружены в организме человека и могут пересекать гематоэнцефалический барьер. Исследования связывают микропластик с нарушениями развития, гормональными нарушениями и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Авторы нового исследования подвергли водяных блох воздействию кусочков пластика ПЭТ в сочетании с ПФОК и ПФОС - двумя наиболее распространенных и опасных соединений "вечных химикатов". Смесь отражала условия, распространенные в озерах по всему миру.

Ученые обнаружили, что обработанные токсинами насекомые страдали от более серьезных последствий для здоровья, включая снижение рождаемости и проблемы развития, такие как задержка полового созревания и роста.

Специалисты приписали около 40% повышенной токсичности синергии между веществами. Исследователи предположили, что взаимное усиление вредных свойств обусловлено взаимодействием зарядов микропластика и соединений ПФАС.

Остальная часть повышенной токсичности была отнесена к простому сложению их токсических эффектов.