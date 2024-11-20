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Ученые выяснили, что COVID-19 поражает глубины легких неожиданным способом

Ученые выяснили, что COVID-19 поражает глубины легких неожиданным способом Американские ученые из Северо-Западного университета в Чикаго выснили, как возбудитель COVID-19 коронавирус SARS-CoV-2 попадает в глубину легких.
Здоровье
20 ноября 2024 г. 00:41
Ученые выяснили, что COVID-19 поражает глубины легких неожиданным способом

Американские ученые из Северо-Западного университета в Чикаго выяснили, как возбудитель COVID-19 коронавирус SARS-CoV-2 попадает в глубину легких.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Хотя известно, что SARS-CoV-2 прикрепляется к здоровым клеткам носа и горла, чтобы скопировать себя, мало что известно о процессе, посредством которого он распространяется после проникновения в инфицированные дыхательные пути.

В ходе нового исследования ученые отметили, что движение слизи может распространять возбудитель COVID-19 внутри дыхательных путей, где он позже образует аэрозоли, которые заражают других людей. Кроме того, вирус перемещается по слизи, чтобы попасть глубже в нижние отделы легких.

Хотя обычно считается, что слизь защищает от инфекции, улавливая и удаляя вирусы и другие частицы, COVID-19, по-видимому, использует слизистую оболочку для распространения после заражения.

По словам ученых, поскольку финансирование исследований COVID-19 начинает сокращаться, это открытие может оказаться полезным и при лечении других вирусных заболеваний, таких как ВИЧ.

Исследователи отметили, что слизистая оболочка легких очень напоминает покрытие верхних отделов женских половых путей, поэтому другие вирусы могут использовать эту среду подобным способом.

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