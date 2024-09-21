Ученые установили, что яд медоносных пчел уничтожает раковые клетки

Ученые из Института Гарри Перкинса и Университета Западной Австралии обнаружили, что пептид мелиттин, содержащийся в яде медоносных пчел, может уничтожать раковые клетки.
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Ученые выявили уникальные антиканцерогенные свойства мелиттина при изучении яда 312 медоносных пчел и шмелей из Перты (Западная Австралия), Ирландии и Англии.
После введения этого пептида мышам с раком молочной железы исследователи обнаружили, что он является чрезвычайно мощным — мелиттин способен разрушать мембраны раковых клеток всего за 60 минут.
Уже через 20 минут после введения мелиттин продемонстрировал способность подавлять химические сигналы раковых клеток, необходимые для их роста и деления.
Исследователи также выяснили, что мелиттин в сочетании с небольшими молекулами или химиотерапевтическими препаратами, такими как доцетаксел, может быть эффективен в лечении агрессивных форм рака груди. Эксперименты на мышах показали, что сочетание мелиттина и доцетаксела значительно замедляет рост опухолей.