Ученые установили, что наследственный фактор риска рака легких опаснее курения

Редкая наследственная мутация может значительно повышать риск развития рака легких даже у людей, которые никогда не курили.

Как передает Report, к такому выводу пришли ученые, проанализировав генетические данные более 3,3 миллиона человек европейского происхождения. Результаты исследования опубликованы в Science.

Ученые проанализировали влияние наследственного варианта EGFR T790M, который связан с развитием аденокарциномы легких - наиболее распространенного типа рака легких. Оказалось, что носители этой мутации имели примерно в 25 раз более высокий риск заболевания по сравнению с людьми без нее.

Особенно сильной связь была среди людей, которые никогда не курили: у них наличие мутации было связано примерно с 62-кратным повышением риска рака легких. Для сравнения, курение в исследовании повышало риск примерно в 4 раза.

Авторы исследования отмечают, что мутация сама по себе редко приводит к развитию опухоли, но в сочетании с другими изменениями в гене EGFR может способствовать возникновению рака.

Ученые подчеркивают, что большинство случаев рака легких по-прежнему связано с курением, однако выявление наследственных факторов может помочь лучше оценивать риск заболевания у людей без этой привычки.