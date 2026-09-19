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    Ученые установили, что наследственный фактор риска рака легких опаснее курения

    Здоровье
    • 19 сентября, 2026
    • 05:06
    Ученые установили, что наследственный фактор риска рака легких опаснее курения

    Редкая наследственная мутация может значительно повышать риск развития рака легких даже у людей, которые никогда не курили.

    Как передает Report, к такому выводу пришли ученые, проанализировав генетические данные более 3,3 миллиона человек европейского происхождения. Результаты исследования опубликованы в Science.

    Ученые проанализировали влияние наследственного варианта EGFR T790M, который связан с развитием аденокарциномы легких - наиболее распространенного типа рака легких. Оказалось, что носители этой мутации имели примерно в 25 раз более высокий риск заболевания по сравнению с людьми без нее.

    Особенно сильной связь была среди людей, которые никогда не курили: у них наличие мутации было связано примерно с 62-кратным повышением риска рака легких. Для сравнения, курение в исследовании повышало риск примерно в 4 раза.

    Авторы исследования отмечают, что мутация сама по себе редко приводит к развитию опухоли, но в сочетании с другими изменениями в гене EGFR может способствовать возникновению рака.

    Ученые подчеркивают, что большинство случаев рака легких по-прежнему связано с курением, однако выявление наследственных факторов может помочь лучше оценивать риск заболевания у людей без этой привычки.

    Научные исследования Рак легких Мутация
    Nadir irsi mutasiya ağciyər xərçəngi riskini 62 dəfə artıra bilər

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