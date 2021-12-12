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Ученые: Только третья доза вакцины защищает от "омикрона"

Ученые: Только третья доза вакцины защищает от "омикрона" Специалисты крупнейшего израильского медицинского центра имени Хаима Шибы изучили эффективность третьей бустерной дозы вакцины Pfizer против штаммов коронавируса "омикрон" и "дельта".
Здоровье
12 декабря 2021 г. 01:45
Ученые: Только третья доза вакцины защищает от омикрона

Специалисты крупнейшего израильского медицинского центра имени Хаима Шибы изучили эффективность третьей бустерной дозы вакцины Pfizer против штаммов коронавируса "омикрон" и "дельта".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, для исследования вакцинированных сотрудников центра разделили на две группы. В первую вошли те, кто получил вторую инъекцию пять-шесть месяцев назад и уже имеет право поставить третью, а во вторую включили уже получивших бустерную прививку.

Медики изучали сыворотку крови испытуемых и сравнили способность антител нейтрализовать штаммы "омикрон" и "дельта".

Одна из руководителей научной работы профессор Гили Регев Йохай заявила, что люди, которые получили вторую дозу вакцины пять или шесть месяцев назад, не обладают никакой нейтрализующей способностью против омикрона, но у них есть защита против варианта "дельта". Такую ситуацию она назвала тревожной.

"Но хорошая новость в том, что после бустерной дозы она возрастает в сотни раз и появляется значительная защита. Эта защита ниже, чем способность нейтрализовать дельту, примерно в четыре раза, но тем не менее она есть, и это внушает оптимизм", - добавила Регев Йохай.

Профессор подчеркнула, что ученые пока не знают, уменьшается ли защита со временем, это станет объектом новых исследований.

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