Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Ученые связали питание с выпадением и ростом волос

    Здоровье
    • 25 сентября, 2025
    • 07:54
    Ученые связали питание с выпадением и ростом волос

    Новые исследования показывают, что некоторые продукты питания способствуют выпадению волос, а другие - их росту.

    Как передает Report, об этом сообщили в Medical Xpress со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nutrition and Health.

    Ученые проанализировали 17 исследований о влиянии диеты на волосы и пришли к выводу, что сладкие и алкогольные напитки связаны с повышенным риском выпадения волос.

    "Когда мы потребляем большое количество сахара, происходит резкий скачок инсулина, который способствует воспалению и может нарушить естественные циклы роста волос", - объясняет Лора Акоста, дипломированный диетолог и доцент кафедры пищевых наук и питания человека в Университете Флориды.

    Она отметила, что алкоголь не обязательно напрямую вызывает выпадение волос, но он способствует дефициту питательных веществ, мальабсорбции питательных веществ, нагрузке на печень, плохому сну и системному воспалению - все это может нанести ущерб волосам.

    Недостаточное потребление белка также может привести к выпадению волос.

    К продуктам, которые способствуют здоровью и росту волос, относятся продукты на основе сои, такие как эдамаме или тофу, а также крестоцветные овощи, такие как брокколи или цветная капуста.

    ученые продукты питания здоровье

    Последние новости

    08:10

    Главу Еврокомиссии обвиняют в тайных переписках с Макроном

    Другие
    08:01

    Kyodo: Трамп собирается посетить с визитом Японию в октябре

    Другие страны
    07:54

    Ученые связали питание с выпадением и ростом волос

    Здоровье
    07:17

    Глава МИД Азербайджана принял участие в мероприятии, организованном госсекретарем США

    Внешняя политика
    07:00

    Дубль и передача Месси помогли "Интер Майами" в гостях разгромить "Нью-Йорк Сити" в МЛС

    Футбол
    06:36

    Politico: Белый дом распорядился наметить массовые увольнения на случай шатдауна

    Другие страны
    05:58
    Фото

    В Баку прибыли спортсмены из Таджикистана и Узбекистана для участия в III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    05:27

    Главный тренер сборной Беларуси поделился ожиданиями от III Игр СНГ

    Футбол
    05:06

    Al Jazeera: в Газе погибли не менее 14 человек из-за ударов Израиля

    Другие страны
    Лента новостей