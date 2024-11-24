О нас

Ученые создали безопасный способ изучения клеток и диагностики рака

Ученые создали безопасный способ изучения клеток и диагностики рака Британские ученые создали новый способ сканирования тканей с помощью звука в высоком разрешении и без повреждения клеток.
Здоровье
24 ноября 2024 г. 08:16
Ученые создали безопасный способ изучения клеток и диагностики рака

Британские ученые создали новый способ сканирования тканей с помощью звука в высоком разрешении и без повреждения клеток.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Photoacoustics.

Технология под названием "фотонная микроскопия" основана на использовании звуковых волн с частотой 109 Гц, что в 1000 раз выше частоты обычного медицинского ультразвука. Такие микроколебания создаются за счет сверхбыстрых лазеров.

Поскольку такие звуковые волны не фокусируются естественным образом, команда также разработала специальные оптоакустические линзы для создания четких трехмерных изображений.

По словам исследователей, открытие позволит в реальном времени следить за процессами клеточных циклов, прогрессированием клеток рака и внутриклеточными эффектами различных препаратов в наномасштабе.

Кроме того, акустическая микроскопия не требует использования флуоресцентных меток и вредных химических красителей, необходимых для анализов с помощью оптических микроскопов. Метод даст возможность избежать повреждений тканей, отметили специалисты.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi