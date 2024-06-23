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Ученые смогли остановить ухудшение памяти при болезни Альцгеймера

Ученые смогли остановить ухудшение памяти при болезни Альцгеймера Ученые успешно смягчили симптомы болезни Альцгеймера у мышей с помощью небольшой молекулы PHDP5.
Здоровье
23 июня 2024 г. 05:56
Ученые смогли остановить ухудшение памяти при болезни Альцгеймера

Ученые успешно смягчили симптомы болезни Альцгеймера у мышей с помощью небольшой молекулы PHDP5.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Brain Research.

PHDP5 — небольшая синтетическая молекула, способная проникать в области мозга, ответственные за работу памяти. Обычные лекарства не могут проникать через гематоэнцефалический барьер, разделяющий кровеносную систему мозга и тела.

Ученые выяснили, что PHDP5 защищает от разрушения синапсы — соединения между нервными клетками мозга. Они необходимы для передачи сигналов, которая нарушается при болезни Альцгеймера.

Исследование на мышах показало, что PHDP5 значительно улучшил обучаемость и память у мышей с моделью болезни Альцгеймера. Обычно для разработки лекарства требуется около 20 лет. Однако авторы работы надеются, что в случае PHDP5 исследования будут идти быстрее, учитывая значимость результатов.

"Вакцины против коронавируса показали нам, что лекарства могут быть быстро разработаны без принесения в жертву научных стандартов или безопасности", — рассказали ученые.

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