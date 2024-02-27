Ученые развеяли популярный миф о раке

Электромагнитное излучение или радиоволны от мобильных телефонов и других гаджетов не могут повысить риск развития рака даже при ношении устройства близко к телу.

Электромагнитное излучение или радиоволны от мобильных телефонов и других гаджетов не могут повысить риск развития рака даже при ношении устройства близко к телу.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, об этом заявили специалисты из Cancer Research UK, которая является крупнейшей в мире независимой организацией по исследованию рака.

Известно, что мобильные телефоны принимают радиоволны от вышек сотовой связи и преобразуют их в электрические сигналы. Это значит, что мобильная связь производит электромагнитные волны в радиочастотном диапазоне, которые относят к неионизирующему излучению.

Существует мнение, что при ношении мобильных телефонов близко к телу (например, в кармане брюк) радиочастотное излучение от мобильных телефонов может повышать риск развития рака. Эксперты из Cancer Research UK объяснили, что ионизирующее (рентгеновское и гамма-излучение) излучение как поток элементарных частиц может вызывать рак, повреждая ДНК.

Неионизирующее излучение от телефонов не обладает достаточной энергией, чтобы напрямую причинить вред структуре ДНК на клеточном уровне. При этом его потенциальная "вредоносность" не зависит от того, насколько близко устройство расположено к телу.

Эксперты добавили, что сети 4G и 5G используют радиоволны более высокой частоты для работы, однако их энергии также недостаточно для повреждения ДНК.