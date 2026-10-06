Euronews: Еврокомиссия предлагает сократить число комиссаров

Еврокомиссия предлагает сократить число еврокомиссаров и отказаться от принципа единогласия по ряду решений, чтобы подготовить Евросоюз к возможному расширению до 30 и более стран.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, соответствующие предложения ЕК представила в рамках крупного пакета мер по адаптации структур и процесса принятия решений в ЕС к возможному расширению.

В частности, предлагается сократить число членов Еврокомиссии, а также расширить применение голосования квалифицированным большинством вместо принципа единогласия. Ожидается, что эти инициативы вызовут дискуссии в странах ЕС, поскольку для их реализации потребуется согласие государств-членов.

"Главный вопрос заключался в следующем: готов ли ЕС к очередному расширению? И ответ однозначно положительный: будущее расширение возможно. Наша оценка показывает, что в большинстве областей политики ЕС уже готов к расширению", - заявила журналистам еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Издание отмечает, что дипломаты ЕС считают, что государства-члены вряд ли легко согласятся на предложенные изменения.