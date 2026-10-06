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    Euronews: Еврокомиссия предлагает сократить число комиссаров

    Другие страны
    • 06 октября, 2026
    • 18:34
    Euronews: Еврокомиссия предлагает сократить число комиссаров

    Еврокомиссия предлагает сократить число еврокомиссаров и отказаться от принципа единогласия по ряду решений, чтобы подготовить Евросоюз к возможному расширению до 30 и более стран.

    Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, соответствующие предложения ЕК представила в рамках крупного пакета мер по адаптации структур и процесса принятия решений в ЕС к возможному расширению.

    В частности, предлагается сократить число членов Еврокомиссии, а также расширить применение голосования квалифицированным большинством вместо принципа единогласия. Ожидается, что эти инициативы вызовут дискуссии в странах ЕС, поскольку для их реализации потребуется согласие государств-членов.

    "Главный вопрос заключался в следующем: готов ли ЕС к очередному расширению? И ответ однозначно положительный: будущее расширение возможно. Наша оценка показывает, что в большинстве областей политики ЕС уже готов к расширению", - заявила журналистам еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

    Издание отмечает, что дипломаты ЕС считают, что государства-члены вряд ли легко согласятся на предложенные изменения.

    Марта Кос Европейский союз (ЕС) Еврокомиссия Телеканал Euronews
    "Euronews": Avropa Komissiyası komissarların sayını azaltmağı təklif edir
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