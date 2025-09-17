Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ученые разработали метод восстановления мозга после инсульта

    • 17 сентября, 2025
    Ученые из Калифорнийского университета и университетов Цюриха сообщили о прорыве в лечении инсульта.

    Как сообщает Report, в журнале Nature Communications опубликовано исследование, показавшее, что пересадка нейральных стволовых клеток в мозг мышей через неделю после инсульта запускает рост новых клеток и улучшает работу поврежденных участков.

    Для эксперимента исследователи перепрограммировали человеческие клетки крови в нейральные стволовые клетки и ввели их в зоны, пострадавшие от ишемии.

    Через пять недель у животных снизилось воспаление, укрепились кровеносные сосуды, восстановились связи между нейронами и уменьшилась утечка через гематоэнцефалический барьер.

    Особое внимание привлекло то, что пересаженные клетки в основном превратились в ГАМК-ергические нейроны - клетки, которые помогают восстановлению функций мозга после инсульта. С помощью систем компьютерного анализа движений удалось зафиксировать улучшение походки и полное восстановление мелкой моторики у подопытных мышей.

    Специалисты подчеркивают, что многие пациенты не успевают получить стандартное экстренное лечение инсульта и новая методика может стать шансом на восстановление для них. Сейчас ведутся исследования о долговременном эффекте терапии и возможности адаптации подхода для клинической практики у людей.

