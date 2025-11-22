Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ученые рассказали о воздействии технологий и стресса на организм

    Здоровье
    • 22 ноября, 2025
    • 07:44
    Ученые рассказали о воздействии технологий и стресса на организм

    По мере того, как биологическая эволюция человека идет всё медленнее, а индустриальное и технологическое развитие стремительно ускоряется, все больше научных работ указывают: наш организм не успевает адаптироваться к этим темпам.

    Как передает Report, об этом сообщил портал New Atlas.

    Как отметили в материале, многие современные хронические стрессовые расстройства оказываются не следствием индивидуальных ошибок или бытовых трудностей, а закономерным откликом физиологии, сформированной в условиях каменного века, на реалии мира, к которому она изначально не была приспособлена.

    Анализируя данные об индустриализации, урбанизации и динамике хронических заболеваний, ученые отметили, что многие современные факторы стресса - от шума и загрязнения до искусственного освещения и обработки пищи - слишком новы для вида, который сформировался в условиях кратковременных угроз. По словам руководителей исследовательской группы "Эволюционная экофизиология человека" (HEEP) Колина Шоу и Даниэля Лонгмана, человеческий организм реагирует на городские раздражители так же, как на хищника в дикой природе.

    Исследователи подчеркнули, что постоянный фон тревожности приводит к дестабилизации эндокринных систем, влияя на иммунитет, когнитивные функции, продолжительность жизни и репродуктивное здоровье. Отдельные исследования даже связывают снижение фертильности с факторами среды - от ожирения до токсичных веществ.

    При этом ученые подчеркнули, что, несмотря на общую биологическую инерцию, человеческий геном демонстрирует высокую пластичность. Люди способны адаптироваться к экстремальным условиям быстрее, чем считалось раньше. Однако генетические изменения - процесс многотысячелетний, и рассчитывать только на естественный отбор невозможно.

    Авторы исследования рассказали, что минимизация нагрузки на организм требует переосмысления отношения к природе как ключевому фактору здоровья и более ответственного подхода к планированию городской среды. По их мнению, создание устойчивых экосистем, восстановление природных зон и интеграция "природных" стимулов в повседневную жизнь способны снизить последствия хронического стресса.

    Шоу подчеркнул, что в условиях стремительного техногенного роста у науки есть моральное обязательство направлять ресурсы на решение системных проблем. Исследователи рекомендуют рассматривать пребывание на природе как эффективную меру для поддержки психофизиологического баланса.

    ученые здоровье

    Лента новостей