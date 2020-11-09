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Ученые рассказали о риске появления новой пандемии

Ученые рассказали о риске появления новой пандемии Специалисты сообщили об опасности возникновения новой пандемии из-за вируса Нипах, который начинает чаще передаваться от летучих мышей к человеку
Здоровье
9 ноября 2020 г. 05:04
Ученые рассказали о риске появления новой пандемии

Специалисты сообщили об опасности возникновения новой пандемии из-за вируса Нипах, который начинает чаще передаваться от летучих мышей к человеку.

Как передает Report, об этом сообщает Express.

Отмечается, что вспышки заболевания возникают ежегодно в густонаселенных районах Бангладеш и Индии. По их словам, человек получает вирус через фрукты, на которых оказалась слюна летучих мышей.

Ученые подчеркнули, что летальность заболевания, которое возникает после заражения вирусом, составляет 90%. При этом от него нет лекарств и вакцин.

Они добавили, что Нипах сложнее передается от человека к человеку, чем коронавирус SARS-CoV-2, однако его вспышки учащаются, и не исключено, что его штаммы с измененными свойствами уже появились у летучих мышей.

"И, если это произойдет, результатом может стать широко распространенная вспышка смертельной болезни", — сказал доктор Джонатан Эпштейн.

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