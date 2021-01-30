Ученые рассказали, как коронавирус влияет на легкие

Ученые из Бостонского университета и Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний рассказали, как коронавирус воздействует на легкие.

Ученые из Бостонского университета и Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний рассказали, как коронавирус воздействует на легкие.

Как передает Report, об этом сообщил портал MedicalXpress .

Специалисты провели эксперимент, вырастив искусственные клетки, схожие с человеческими легочными клетками. Оказалось, что коронавирус поражает ткани через час после попадания в них.

"Самый поразительный аспект - то, на сколько молекулярных путей влияет вирус. Он полностью перестраивает клетки легких", - приводятся слова одного из авторов исследования Эндрю Эмили.

Она подчеркнула, что спустя три-шесть часов вирус меняет метаболические процессы и повреждает ядерные мембраны.