Ученые рассказали, как коронавирус влияет на легкие

Ученые из Бостонского университета и Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний рассказали, как коронавирус воздействует на легкие.
Как передает Report, об этом сообщил портал
Специалисты провели эксперимент, вырастив искусственные клетки, схожие с человеческими легочными клетками. Оказалось, что коронавирус поражает ткани через час после попадания в них.
"Самый поразительный аспект - то, на сколько молекулярных путей влияет вирус. Он полностью перестраивает клетки легких", - приводятся слова одного из авторов исследования Эндрю Эмили.
Она подчеркнула, что спустя три-шесть часов вирус меняет метаболические процессы и повреждает ядерные мембраны.