Ученые предупредили о рисках применения средств против грибка

Чрезмерное использование противогрибковых препаратов для кожи может привести к развитию устойчивых к лекарствам микробов, а также вызвать гормональные нарушения.

Чрезмерное использование противогрибковых препаратов для кожи может привести к развитию устойчивых к лекарствам микробов, а также вызвать гормональные нарушения.

Как передает Report , это показало исследование, опубликованное в журнале Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR).

В Юго-Восточной Азии произошли крупные вспышки стригущего лишая, устойчивого к лекарствам, включая мази и таблетки. Похожие инфекции обнаружены в 11 штатах США. Их появление может быть связано с чрезмерным назначением противогрибковых препаратов, показало новое исследование.

Ученые проанализировали выписанные в США рецепты на средства против грибковых инфекций, содержащие вещества кетоконазол, нистатин и клотримазол-бетаметазон. Оказалось, врачи в приемных покоях, дерматологи и ортопеды часто назначают их без должной диагностики: они лишь осматривают пациента, но не назначают анализы для подтверждения инфекции.

Интересно, что чрезмерные назначения были связаны с отдельными врачами. В 2021 году 10% лиц, назначавших противогрибковые препараты, прописали почти половину этих лекарств. Кроме того, большинство противогрибковых средств для местного применения можно купить без рецепта, поэтому реальное их применение еще шире.

Ученые считают, что пациентов и врачей нужно информировать об опасности чрезмерного применения противогрибковых средств. Так, использование клотримазола-бетаметазона считается важным фактором возникновения лекарственно-устойчивого стригущего лишая. Этот препарат также может вызвать повреждение кожи при нанесении на складки кожи, например, в области паха, ягодиц и подмышек. Интенсивное использование клотримазола-бетаметазона также может спровоцировать гормональные проблемы.