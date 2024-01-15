О нас

Ученые предупредили о рисках применения средств против грибка

Ученые предупредили о рисках применения средств против грибка Чрезмерное использование противогрибковых препаратов для кожи может привести к развитию устойчивых к лекарствам микробов, а также вызвать гормональные нарушения.
Здоровье
15 января 2024 г. 07:08
Ученые предупредили о рисках применения средств против грибка

Чрезмерное использование противогрибковых препаратов для кожи может привести к развитию устойчивых к лекарствам микробов, а также вызвать гормональные нарушения.

Как передает Report, это показало исследование, опубликованное в журнале Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR).

В Юго-Восточной Азии произошли крупные вспышки стригущего лишая, устойчивого к лекарствам, включая мази и таблетки. Похожие инфекции обнаружены в 11 штатах США. Их появление может быть связано с чрезмерным назначением противогрибковых препаратов, показало новое исследование.

Ученые проанализировали выписанные в США рецепты на средства против грибковых инфекций, содержащие вещества кетоконазол, нистатин и клотримазол-бетаметазон. Оказалось, врачи в приемных покоях, дерматологи и ортопеды часто назначают их без должной диагностики: они лишь осматривают пациента, но не назначают анализы для подтверждения инфекции.

Интересно, что чрезмерные назначения были связаны с отдельными врачами. В 2021 году 10% лиц, назначавших противогрибковые препараты, прописали почти половину этих лекарств. Кроме того, большинство противогрибковых средств для местного применения можно купить без рецепта, поэтому реальное их применение еще шире.

Ученые считают, что пациентов и врачей нужно информировать об опасности чрезмерного применения противогрибковых средств. Так, использование клотримазола-бетаметазона считается важным фактором возникновения лекарственно-устойчивого стригущего лишая. Этот препарат также может вызвать повреждение кожи при нанесении на складки кожи, например, в области паха, ягодиц и подмышек. Интенсивное использование клотримазола-бетаметазона также может спровоцировать гормональные проблемы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mütəxəssislər: Göbələk xəstəliyi əleyhinə dərmanların istifadəsi risklidir

Экслюзивные новости

Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
13 января 2024 г. 11:45
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
11 января 2024 г. 15:51
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
11 января 2024 г. 15:16
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
11 января 2024 г. 13:56
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
11 января 2024 г. 10:42
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
10 января 2024 г. 14:30
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
9 января 2024 г. 15:06
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
9 января 2024 г. 13:11
Посол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
ФотоПосол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
9 января 2024 г. 12:54
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
8 января 2024 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi