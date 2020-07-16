Ученые объяснили ошибочные результаты тестов на коронавирус

Эксперты объяснили, почему тесты на COVID-19 могут показывать ошибочный результат

Эксперты объяснили, почему тесты на коронавирус могут показывать ошибочный результат.

Как сообщает Report cо ссылкой на РБК, по словам директора Института здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович некоторые тесты недостаточно чувствительны и могут не заметить небольшое количество антител.

Также, по мнению ученого, важен и процесс тестирования — если тесты неудачно выбирают антиген, то они могут выявить остаточные следы других вирусов. По словам Попович, у каждого теста есть ограничения на способность находить вирус и правильно его определять.

"Иногда бывают ложные результаты, потому что неудачно выбрали кусочек генома", — пояснила ученый.

Российские тесты имеют 95-96 процентную чувствительность, а в четырех процентах случаев могут допускаться ошибки. Однако, по мнению Попович, тестирование полезно. Она также отметила, что если есть симптомы болезни, то тесты нужно сдавать несколько раз.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражено более 13,2 миллиона человек , погибли 518 тысяч человек.